Mercedes-Benz «переобулся»: немцы призвали Евросоюз прогнуться под китайский автопром

﻿﻿Некоторое время назад президент Mercedes-Benz Ола Каллениус вместе с различными топ-менеджерами европейских брендов выступил против экспансии китайских автопроизводителей и заявил, что будет внимательно следить за их действиями, чтобы они ничего не выиграли было необходимо это сделать.