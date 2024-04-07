Mercedes-Benz «переобулся»: немцы призвали Евросоюз прогнуться под китайский автопром

Некоторое время назад президент Mercedes-Benz Ола Каллениус вместе с различными топ-менеджерами европейских брендов выступил против экспансии китайских автопроизводителей и заявил, что будет внимательно следить за их действиями, чтобы они ничего не выиграли было необходимо это сделать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии