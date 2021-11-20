ИЗВЕСТИЯ iz

6 250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рыбин
    Гейропейские индюки давно берега попутали,шиза из них так и прёт.Глава МИД Франции...
  • Борис Осипов
    Белорусские погра...
  • Александр Рыбин
    Не баръеры виноваты,а богатые дебилы за рулём коих в Москве не меряно.Автоэксперты прок...

Горячий лед: как Дорога жизни спасла Ленинград во время блокады

Горячий лед: как Дорога жизни спасла Ленинград во время блокады

Что такое Дорога жизни, по-настоящему понимают, наверно, лишь те, кто пережил самую страшную первую блокадную зиму и кого спасла эта невидимая трасса через Ладожское озеро — единственная ниточка, связывавшая осажденный Ленинград с остальной страной.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх