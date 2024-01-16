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Крымское информационное агентство

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Надзорные органы начали проверку из-за обвала грунта в Ялте

Надзорные органы начали проверку из-за обвала грунта в Ялте

Прокуратура РК организовала проверку в связи с обвалом грунта в районе Южнобережного шоссе 2Б в Ялте Фото: пресс-служба прокуратуры РК«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований земельного законодательства, а также эффективности проведения муниципального земельного контроля», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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