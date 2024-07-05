Двое японцев напали на инвалида и "прокрутили" его в стиральной машине

В японском городе Киото полиция арестовала двух сотрудников клининговой службы за то, что они постирали своего 50-летнего коллегу с ограниченными возможностями в стиральной машине, в результате чего он получил травмы, сообщает газета The Japan Times.
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