В каком порядке и кому производится выплата недополученной пенсии в связи со смертью получателя пенсии.

На основании статьи 91 Закона Республики Беларусь ´О пенсионном обеспечении´ суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру и оставшиеся недополученными в связи с его смертью, выплачиваются в равных долях членам семьи, проживавшим совместно с пенсионером на день его смерти, а также нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали ли они совместно .