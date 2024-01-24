Россельхознадзором оштрафован собственник земельного участка, загрязненного порубочными остатками и навозом

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям вынесено постановление о привлечении к административной ответственности гражданина Российской Федерации, в собственности которого находится земельный участок сельскохозяйственного назначения в Кашинском городском округе.
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