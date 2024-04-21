Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Война с Глинкой

Война с Глинкой

Киев против композитора, благодаря которому существует украинская опера Святослав Князев    Так называемый Украинский институт национальной памяти выдал очередной перл — «заключение экспертов», согласно которому ряд выдающихся деятелей русской культуры якобы представляют угрозу для национальной безопасности «незалежной».

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