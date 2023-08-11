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Маррей о травме мышц живота: «В прошлом году у меня была очень похожая проблема в Штутгарте»

Британец травмировал мышцы живота перед матчем с Янником Синнером. «В прошлом году у меня была очень похожая проблема в Штутгарте – из-за нее я пропустил турнир в Queen’s Club, но смог сыграть на «Уимблдоне».

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