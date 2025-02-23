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Денис Мантуров: Русские авиакомпании сделают ставку на отечественные самолеты

Денис Мантуров: Русские авиакомпании сделают ставку на отечественные самолеты

Первый зампред правительства России Денис Мантуров заявляет: русские авиакомпании будут приобретать отечественные самолеты в первую очередь.

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Комментарии
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Eduard
Их если что не арестуют,не заберут!
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