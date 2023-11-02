В Совбезе предложили представить войска Варшавского договора у границ США

Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов предложил провести мысленный эксперимент и представить, как бы отреагировали США на появление у их границ Организации Варшавского договора (ОВД).
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