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В Совбезе предложили представить войска Варшавского договора у границ США

В Совбезе предложили представить войска Варшавского договора у границ США

Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов предложил провести мысленный эксперимент и представить, как бы отреагировали США на появление у их границ Организации Варшавского договора (ОВД).

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