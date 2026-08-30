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Несекретные материалы

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«Врага надо добивать, особенно когда он просит перемирия»

«Врага надо добивать, особенно когда он просит перемирия»

России не следует прекращать наносить мощные удары по Украине и продолжать блокаду украинских портов в Чёрном море.

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