В Минобре Подмосковья заступились за учительницу с "квадроберским" заданием

В Министерстве образования Московской области заступились за учительницу из Лобни, которую родители обвинили в пропаганде квадробинга после полученного от педагога задания - в нем учеников просили представить себя собакой из рассказа Тургенева "Муму" и описать от ее лица свой день.
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