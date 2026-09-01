Россиядә 1 сентябрьдән тулы булмаган эш көнен билгеләү кагыйдәләре үзгәрде

1 сентябрьдән Россиядә эш бирүчеләр хезмәткәргә тулы булмаган эш вакытын билгеләү турындагы карарны язма гариза алганнан соң биш эш көненнән дә соңга калмыйча кабул итәргә тиеш.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым