Федеральное агентство новостей №1

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Telegraph: переизбрание Эрдогана подрывает геополитические амбиции Евросоюза

Telegraph: переизбрание Эрдогана подрывает геополитические амбиции Евросоюза

Претензии ЕС на роль глобального игрока оказались сильно ослаблены на фоне переизбрания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на президентский пост.

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