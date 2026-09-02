Политолог Снеговая заочно осуждена на семь лет за фейки о ВС РФ

Политолог Мария Снеговая (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом и внесенное в перечень террористов и экстремистов) заочно осуждена на семь лет за распространение фейков о Вооруженных силах России.
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