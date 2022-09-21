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Зеленский на Генассамблее ООН потребовал наказания для России и попросил еще оружия

Зеленский на Генассамблее ООН потребовал наказания для России и попросил еще оружия

Президент Украины Владимир Зеленский во время сессии на неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в среду, 21 сентября, в заранее записанном видеоролике призвал наказать Россию за спецоперацию и потребовал оружия, – сообщают СМИ.

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