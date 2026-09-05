Что читать осенью: 5 новинок Московской международной книжной ярмарки

До 6 сентября в Гостином дворе проходит 39-я Московская международная книжная ярмарка. Литературный критик и шеф-редактор «Яндекс Книг» специально для журнала «Сноб» отобрал пять новинок, на которые стоит обратить внимание на книжных стендах или почитать в электронной версии по подписке.
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