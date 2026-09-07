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В Бийске задержали рецидивиста за серию краж дорогого алкоголя на 185 тыс. рублей

В Бийске задержали рецидивиста за серию краж дорогого алкоголя на 185 тыс. рублей

Мужчина находился в розыске за аналогичные преступления В Бийске сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в серии хищений дорогого алкоголя из магазинов.

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