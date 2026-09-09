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Царьград

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Блэкаут в Петербурге: 200 домов остались без света из-за сбоя на ТЭЦ

Блэкаут в Петербурге: 200 домов остались без света из-за сбоя на ТЭЦ

В ночь на 29 декабря в Петербурге произошёл серьёзный сбой в подаче электроэнергии. Причиной стала нештатная ситуация на Автовской ТЭЦ, из-за которой без света остались потребители в Кировском и Московском районах.

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