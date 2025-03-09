Русская весна
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Русская весна

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  • Александр Ляшенко
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Говорить о безопасности в Европе без России нельзя, — Сийярто

Говорить о безопасности в Европе без России нельзя, — Сийярто

Говорить о новой долгосрочной архитектуре безопасности в Европе невозможно, не принимая в расчёт интересы России, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.

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