Говорить о безопасности в Европе без России нельзя, — Сийярто

Говорить о новой долгосрочной архитектуре безопасности в Европе невозможно, не принимая в расчёт интересы России, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.
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