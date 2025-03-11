Александр Цыбульский высказался по проблеме обращения с отходами в Поморье

С председателем Комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николаем Михайловичем Харитоновым и его заместителями глава региона обсудил вопросы, в которых сегодня критически важна поддержка на всех уровнях.
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