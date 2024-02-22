Зачем подняли фермеров по всему Евросоюзу?

9 февраля 15K прочитали В эфире радиостанции "Говорит Москва" Михаил Хазин описал причинно-следственные связи в сегодняшних событиях в ЕС: Мы сталкиваемся с чрезвычайно интересным моментом в Западной Европе.
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