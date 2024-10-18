Антимракобес: н...
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Школа «Новые модели нейродегенеративных заболеваний и перспективные генотерапевтические препараты»

Школа «Новые модели нейродегенеративных заболеваний и перспективные генотерапевтические препараты»

Лаборатория синтетических нейротехнологий НИИ трансляционной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова приглашает на Школу молодых ученых «Новые модели нейродегенеративных заболеваний и перспективные генотерапевтические препараты», которая состоится 7-8 ноября.

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