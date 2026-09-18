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Мареска: «Самба не классическая «девятка», но он очень хорош. Молодой, энергичный и умеет завершать моменты»

Мареска: «Самба не классическая «девятка», но он очень хорош. Молодой, энергичный и умеет завершать моменты»

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска высоко оценил игру форварда «горожан» Флойда Самбы в матче 3-го раунда Кубка английской лиги с «Норвичем» (5:0).

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