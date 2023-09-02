В Приморье автобус с 44 пассажирами вылетел с дороги и опрокинулся

В Приморье пассажирский заказной автобус с 44 пассажирами и двумя водителями попал в аварию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Пожарского муниципального округа Владимир Козак Инцидент произошел утром 2 сентября в районе Лучегорска.