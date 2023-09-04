Олег Стародубцев Похоже, что беспредел мигрантов не просто так активно пиарится многими каналами информации - хотят вызвать всплеск русского национализма.
О пользе русского национализма для госдепа США
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Александр Денисов
Ну иди автор, погладь их по головке...или по обоим...
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15 час.
Владимир Колесников
Если русский народ является градообразующим и, следовательно, должным показывать пример другим народам как надо жить мирно, то это не значит, что надо создавать условия для его уничтожения, в том числе путем улучшения жизни других народов за счёт русского народа. А именно государство повинно в этом.
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9 час.
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