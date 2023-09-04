О пользе русского национализма для госдепа США

Владимир Колесников

Если русский народ является градообразующим и, следовательно, должным показывать пример другим народам как надо жить мирно, то это не значит, что надо создавать условия для его уничтожения, в том числе путем улучшения жизни других народов за счёт русского народа. А именно государство повинно в этом.