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О пользе русского национализма для госдепа США

О пользе русского национализма для госдепа США

Олег Стародубцев Похоже, что беспредел мигрантов не просто так активно пиарится многими каналами информации - хотят вызвать всплеск русского национализма.

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Комментарии
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Александр Денисов
Ну иди автор, погладь их по головке...или по обоим...
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15 час.
Владимир Колесников
Если русский народ является градообразующим и, следовательно, должным показывать пример другим народам как надо жить мирно, то это не значит, что надо создавать условия для его уничтожения, в том числе путем улучшения жизни других народов за счёт русского народа. А именно государство повинно в этом.
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9 час.

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