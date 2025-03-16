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Загитова показала видео в красных колготках и обтягивающей юбке

Загитова показала видео в красных колготках и обтягивающей юбке

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила новое видео в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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