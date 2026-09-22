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Спутник Vela 22 сентября 1979 года зафиксировал загадочную вспышку

Спутник Vela 22 сентября 1979 года зафиксировал загадочную вспышку

22 сентября 1979 года американский спутник Vela зафиксировал двойную вспышку над Южной Атлантикой. Событие вызвало споры среди экспертов: одни считают это следствием ядерного взрыва, другие указывают на возможную техническую ошибку или природное явление.

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