- Так не бывает, они же были нормальными. Мы жили с ними бок о бок, ездили друг к другу, как к себе домой, они были нормальными! Одни школы, одни книги, в одни кинотеатры ходили.
Разве можно свести с ума целую страну?
Комментарии
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Ингерман Ланская
тююю.... невозможно свети с ума целую страну? ... я вас умоляю... совдепия 20-х - 40-х..... террористический режим, подобный бандеровскому в укро-рейхе, уничтожил всё думающее население и вбил, именно ВБИЛ, в пустые бошки остаткам населения полный идиотизм - исключительность камуноидной идеи ,исключительность савейскага человечка и , мол весь мир завидует совдепии и всё прогрессивное человечество хочут в совдепию.... а капитализьм вот-вот сдохнет - савейский саюс закопает всех буржуёв!!!!
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20 час.
ЕБ
Евгений Бутяра
Что ты здесь делаешь пиндосовская шкура?
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19 час.
S
Sobering
Так евреев хотят заменить армянами. Тебе тогда нужно и армянский мир к ногтю приставить. А вот в переходном периоде, между евреями и армянами, определяющими новую концепцию развития мира хотят сделать сайентологов. Ты когда книжки читать начнёшь? Что не напишешь, мнение есть, что ты без воды в кране живёшь. Есть старый, старый анекдот... Умирающий армянин подзывает сыновей к себе и говорит им, чтобы они берегли евреев, поскольку, когда их уничтожат, то возьмутся за армян.
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18 час.
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