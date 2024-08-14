Разве можно свести с ума целую страну?

тююю.... невозможно свети с ума целую страну? ... я вас умоляю... совдепия 20-х - 40-х..... террористический режим, подобный бандеровскому в укро-рейхе, уничтожил всё думающее население и вбил, именно ВБИЛ, в пустые бошки остаткам населения полный идиотизм - исключительность камуноидной идеи ,исключительность савейскага человечка и , мол весь мир завидует совдепии и всё прогрессивное человечество хочут в совдепию.... а капитализьм вот-вот сдохнет - савейский саюс закопает всех буржуёв!!!!

S

Sobering

Так евреев хотят заменить армянами. Тебе тогда нужно и армянский мир к ногтю приставить. А вот в переходном периоде, между евреями и армянами, определяющими новую концепцию развития мира хотят сделать сайентологов. Ты когда книжки читать начнёшь? Что не напишешь, мнение есть, что ты без воды в кране живёшь. Есть старый, старый анекдот... Умирающий армянин подзывает сыновей к себе и говорит им, чтобы они берегли евреев, поскольку, когда их уничтожат, то возьмутся за армян.