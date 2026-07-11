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Люк Корнет завлекает Леброна Джеймса в «Сан-Антонио»: «Ты сможешь играть рядом с баскетболистом поколения. И с Виктором тоже»

Ранее Шэмс Чарания сообщил, что заинтересованные в Леброне Джеймсе клубы записывают для него голосовые сообщения, которые тот получает через своего агента Рича Пола.

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