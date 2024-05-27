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Диаспоры хотят попасть в ряды коренных жителей России

Диаспоры хотят попасть в ряды коренных жителей России

Зачистка диаспор началась: Министерство юстиции России ликвидировало узбекскую общину Волгоградской области   Минюст ликвидировал узбекскую общину Волгоградской области.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Нахер всех с пляжа.
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18 час.
Михаил Воскресенский
Какой такой малый коренной  народ Ленинградской области если ваша Родина Узбекистан! Это что за нонсенс. Подайте прошение такое в США, Англии или любой другой стране мира и вас вышвырнут как шелудивого пса поддав под зад в лучшем случае, а худшем остаток жизни проведёте за решёткой.
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18 час.
лл
лина любимцева
НИКАКИХ ИНОСТРАННЫХ ДИАСПОР В РОССИИ!!
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17 час.

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