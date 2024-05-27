Диаспоры хотят попасть в ряды коренных жителей России

Михаил Воскресенский

Какой такой малый коренной народ Ленинградской области если ваша Родина Узбекистан! Это что за нонсенс. Подайте прошение такое в США, Англии или любой другой стране мира и вас вышвырнут как шелудивого пса поддав под зад в лучшем случае, а худшем остаток жизни проведёте за решёткой.