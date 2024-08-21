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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Мрачная фентезийная метроидвания Mandragora получила геймплейный трейлер Пока ф...

Мрачная фентезийная метроидвания Mandragora получила геймплейный трейлер Пока ф...

Мрачная фентезийная метроидвания Mandragora получила геймплейный трейлерПока фанаты метроидваний ждут выхода Hollowknight: Silksong, в разработке находится еще один потенциальный хит в этом жанре, и он выйдет уже в этом году.

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