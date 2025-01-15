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Американист Ярыгин оценил шансы Фриланд возглавить Либеральную партию Канады

Американист Ярыгин оценил шансы Фриланд возглавить Либеральную партию Канады

Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, поделился своим мнением о перспективах бывшего вице-премьера Христи Фриланд стать лидером Либеральной партии Канады.

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