Американист Ярыгин оценил шансы Фриланд возглавить Либеральную партию Канады

Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, поделился своим мнением о перспективах бывшего вице-премьера Христи Фриланд стать лидером Либеральной партии Канады.
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