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Царьград

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«Ну что, доигрался?» — перестановки в верхушке ВСУ приведут к хаосу на фронте

«Ну что, доигрался?» — перестановки в верхушке ВСУ приведут к хаосу на фронте

Бывший советник Кучмы Олег Соскин прокомментировал поспешные решения Зеленского.Перестановки в правительстве и верхушке ВСУ, устроенные главарём киевского режима Владимиром Зеленским, кончатся хаосом на фронте, считает экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

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