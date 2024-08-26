Кнайсль: Париж не станет вводить санкции против Telegram в одиночку

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль выразила в беседе с RT мнение, что французская сторона струсит вводить санкции против Telegram в одиночку, а потому будет добиваться соответствующего решения со стороны всего ЕС.
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