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Смоленск 2.0

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В областном центре проверяют готовность детских садов к новому учебному году

В областном центре проверяют готовность детских садов к новому учебному году

Комиссия, в состав которой вошли представители Роспотребнадзора, МЧС, Росгвардии, полиции и управления образования, оценивает состояние зданий, инженерных коммуникаций, систем безопасности и соблюдение санитарных норм.

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