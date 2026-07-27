В областном центре проверяют готовность детских садов к новому учебному году

Комиссия, в состав которой вошли представители Роспотребнадзора, МЧС, Росгвардии, полиции и управления образования, оценивает состояние зданий, инженерных коммуникаций, систем безопасности и соблюдение санитарных норм.
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