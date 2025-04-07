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«Показал им»: в Европе восхитились президентом России

«Показал им»: в Европе восхитились президентом России

Президента России Владимира Путина ненавидят на Западе за то, что он избавил российское государство от внешнего влияния и отстаивает его независимость, пишет сербское издание "Печат".

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