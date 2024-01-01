Рейтинг WTA. Саккари стала №8, Самсонова вернулась в топ-15

Людмила Самсонова вернулась в топ-15, Вероника Кудерметова поднялась на три строчки. WTA Singles Rankings Положение на 1 января 2024 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Ига Швентек (Польша) 9505 2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 9050 3 (3) Коко Гауфф (США) 6690 4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 6366 5 (5) Джессика Пегула (США) 6180 6 (6) Онс Жабер (Тунис) 4260 7 (7) Маркета Вондроушова (Чехия) 4046 8 (9) Мария Саккари (Греция) 3785 9 (8) Каролина Мухова (Чехия) 3650 10 (10) Барбора Крейчикова (Чехия) 2945 15 (16) Людмила Самсонова (Россия) 2760 16 (19) Вероника Кудерметова (Россия) 2720 18 (18) Дарья Касаткина (Россия) 2715 21 (21) Екатерина Александрова (Россия) 2075 28 (27) Анастасия Потапова (Россия) 1611 43 (54) Татьяна Мария (Германия) 1215 48 (50) Анна Блинкова (Россия) 1170 52 (62) Лючия Бронцетти (Италия) 1137 58 (57) Мирра Андреева (Россия) 1060 60 (58) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1045 74 (73) Элина Аванесян (Россия) 917 80 (76) Анна Калинская (Россия) 887 96 (99) Камилла Рахимова (Россия) 793 97 (93) Диана Шнайдер (Россия) 785 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
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