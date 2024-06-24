Бригада медиков из Москвы прибыла в Севастополь

По поручению президента России Владимира Путина в Севастополь прибыла сводная бригада из 35 медицинских специалистов, которые оценят состояние пострадавших от последствий теракта, совершенного Вооруженными силами Украины 23 июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии