В селе Антоновка Журавненской общины Львовской области разразился скандал: там не смогли договориться, стоит ли переименовывать улицу в честь погибшего военнослужащего ВСУ Богдана Берчака .
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