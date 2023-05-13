Политик Марешаль призвала Францию способствовать миру и не поставлять оружие ВСУ

Зампредседателя партии «Реконкиста» и экс-депутат Национального собрания Франции Марион Марешаль заявила, что, по ее мнению, Париж должен выполнять посреднические функции в решении украинского конфликта, а не поставлять Киеву различные вооружения.
Зампредседателя партии «Реконкиста» и экс-депутат Национального собрания Франции Марион Марешаль заявила, что, по ее мнению, Париж должен выполнять посреднические функции в решении украинского конфликта, а не поставлять Киеву различные вооружения.
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