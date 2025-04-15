С сегодняшнего дня начинает работу буксир 22-23 лесозавод. Публикуем расписание

Для перевозок горожан задействуют два судна. Пешеходная переправа МЛП — 14 лесозавод закрывается.Администрация города напоминает жителям острова Бревенник о том, что автобус маршрута 18 будет работать по расписанию, которое действует с конца марта (смотрим фото).
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