Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Mysl Polska | Польша в глазах России - просто шавка

Mysl Polska | Польша в глазах России - просто шавка

и Польшу с Прибалтикой пока спасает только нечеловеческая выдержка Путина. Mysl Polska | Польша: "От образа "польского пана" ничего не осталось.

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Комментарии
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Андрей
дошло до пшеков?
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16 час.
tsan tsan
Только до самых сообразительных . Но таких не очень много.
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13 час.
владимир рябченко
Чем дохлее собака, тем громче лает... А тут ещё косяк гусей поехал в Польшу с приобретённым военным опытом...
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8 час.
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