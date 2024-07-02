ВТБ запускает новый сезон программы поддержки молодых специалистов

В крупнейшем российском банке ВТБ стартовала программа стажировки VTB Junior. Это масштабная программа, которая предоставляет возможность молодым специалистам получить практические навыки в финансовом секторе.
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