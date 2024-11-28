Щербаков: проект школы на 430 мест в районе Преображенское согласован

Председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков сообщил о согласовании проекта новой школы в районе Преображенское на востоке города.