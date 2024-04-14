Порядок цифр: в чем преимущества и недостатки третьей формы денег

В августе прошлого года Банк России начал тестировать операции с цифровым рублем. Задача – проверить использование электронных денег в платежах и переводах бизнеса и граждан, а также в бюджетных расходах.
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