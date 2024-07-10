Ольга Бузова пьет убойную дозу лекарств от заразы

Ведущая и певица Ольга Бузова подцепила заразу на съемках экстремального шоу. Телеведущая сейчас пребывает в Колумбии, где участвует в съемках шоу «Звезды в джунглях» в районе городка Паломино на побережье Карибского моря.
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