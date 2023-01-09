Медведев призвал разбираться с «ничтожными ошметками дерьма» по законам военного времени

В Совете Федерации не согласились с бывшим президентомВ последнее время в интернете возобновилась дискуссия о том, как поступать с предателями, которые перешли на сторону врага и желают гибели своей стране, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
В Совете Федерации не согласились с бывшим президентомВ последнее время в интернете возобновилась дискуссия о том, как поступать с предателями, которые перешли на сторону врага и желают гибели своей стране, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
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