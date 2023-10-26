NOS: правый политик из Нидерландов Боде атакован за пророссийские высказывания

Руководитель нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде, выступающий против поставок оружия Украине, подвергся нападению по прибытии в четверг вечером в Гентский университет в Бельгии.
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