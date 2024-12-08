Куда летел Асад: президент собирался бежать из Сирии в Россию?

Известно, что президент Сирии Башар Асад покинул стоилцу своей страны Дамаск. Глава государства планировал отправиться на российскую базу, расположенную на сирийской территории, а оттуда вылететь в Москву.
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